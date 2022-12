Aggressioni di Capodanno a Milano | altri 4 arresti

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) –quattro giovani sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sugli episodi di violenze di gruppo durante i festeggiamenti in piazza Duomo a, nella notte di2022. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e aglidomiciliari, emessa nei confronti di 4 giovani cittadini egiziani – di 19 e 20 anni – gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale di gruppo e di rapina aggravata. L’odierna ordinanza di custodia cautela riguarda due episodi di violenza sessuale di gruppo: uno compiuto nei pressi della statua dedicata a Vittorio Emanuele II ai danni di due ragazze tedesche e l’altro nei pressi di un fast food in piazza Duomo ai danni di due ragazze italiane al quale hanno ...

