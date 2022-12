Valorizzarsi con l’armocromia | i segreti per riconoscere la propria stagione

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 17 dicembre 2022) Life&People.it Come qualsiasi medico confermerebbe, prima di ricorrere a metodi drastici come la chirurgia estetica, la prima cosa da fare quando l’immagine che ci restituisce lo specchio non ci soddisfa è cercare un modo di valorizzarla. Ognuno di noi nasconde in sé una bellezza unicamente sua, ma spesso quest’ultima fatica ad emergere perché poco curata, non accettata o persino compromessa da alcuni fatali errori di stile. Uno degli strumenti più utili per raggiungere lo scopo – e far sbocciare, quindi, labellezza naturale – è senza dubbio: l’analisi dei colori e dei toni “personali” che incarnato, chioma e occhi restituiscono di una persona. Assegnando a ciascuno di noi unadi riferimento – primavera, estate, autunno, inverno – e una palette corrispettiva, questa disciplina stabilisce quali tinte ...