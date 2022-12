Napoli | controlli in pescherie | ristoranti e minimarket | tonnellate di pesce e carne sotto sequestro

ilmattino.it

. Continuano idei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano. I militari della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale G....e altrettanti a. 'Il trend è in crescita ma sappiamo che i sindaci non sono ancora soddisfatti', ha ammesso il ministro. 'Vogliamo di più', ha esordito infatti Beppe Sala, chiedendo... Controlli al mercato di Porta Nolana a Napoli, tensione con gli ambulanti: sequestrate quattro tonnellate di p La polizia ha effettuato un controllo in casa di un pregiudicato nei pressi di piazza Municipio e ha anche denunciato un giovane trovato in possesso di due costosi orologi ...In occasione della gara amichevole contro la squadra del Villarreal, in programma stasera alle ore 20:30, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Lo riporta i ...