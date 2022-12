Maurizio Donadoni al Sociale porta in scena Matteotti

Io Donna

Adele e il marito Roberto () appoggiano e tutelano ad ogni costo la giovane figlia Chiara (Carolina Sala ), a sua volta pronta a tutto per promuovere le velleità pittoriche di Toni ..."Perfetta Illusione" vede protagonisti: Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e al loro fianco Sandra Ceccarelli,, Daniela Piperno, Giampiero Judica, Ivana Monti. Una ... "Perfetta illusione" di Pappi Corsicato: la recensione di Paolo Mereghetti L'attrice è Adele nel nuovo film di Pappi Corsicato, Perfetta illusione, originale e voluttuoso thriller sull'avidità morale e il narcisismo del singolo che uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre.