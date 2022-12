Marcel Proust e Jorge Luis Borges si giocano la finale dei Mondiali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il pomeriggio del 18 dicembre 2022, in un angolo a lui stesso ignoto del pianeta, e che non aveva nulla a che vedere con la cella numero 273 del Casa circondariale del quartiere nord di Buenos Aires in cui era stato condannato a vivere recluso per ventun anni, il barbiere anarchico, o forse spiritista, don Isidro Parodi fu chiamato a risolvere cinque problemi, uno meno di quel che si aspettava. Gliel’aveva chiesto la patria, intesa come Argentina, e lui, anche se erano passati ormai quasi cento anni da quando appariva come un uomo sui quaranta, sentenzioso, obeso, con la testa rasata e gli oggi singolarmente saggi, accettò. I cinque problemi da risolvere, così li aveva chiamati un curioso omino di trentacinque anni e mezzo, poco più basso del metro e settanta, vestito con una maglietta a strisce verticali bianche e azzurre e il numero 10 sulle spalle, con uno sguardo tra l’ottuso ...