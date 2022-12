L' Ucraina ha bisogno di gas | è una questione di sopravvivenza

Virgilio Notizie

... continuamente delegittimata dalle esternazioni di un Papa che non conosce nessuna prudenza: chec'era di rivelare che il Vaticano mediava tra Russia eper lo scambio di prigionieri ...I massicci attacchi missilistici di ieri da parte della Russia in tutta l', oltre ai ...ulteriormente gli sforzi per fornire il sostegno di emergenza di cui il popolo ucraino haper ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi: l'Ucraina "ha bisogno di 2 miliardi metri cubi di gas" Secondo Save the Dogs and Other Animals sono 4mila gli amici a quattro zampe che hanno bisogno cibo e non solo ...10mln di persone al freddo e al buio, Fondazione CESVI con #UNACOPERTAPERLUCRAINA allestisce a Bucha i primi 11 heating point per offrire alla popolazione civile un posto riscaldato ma anche coperte, ...