LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2022 in DIRETTA | Federico Pellegrino in semifinale

(Di sabato 17 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Heat 4: Skar (Norvegia), Clugnet (Regno Unito), Vuorinen (Finlandia)l Mrkonjic (Austria), Chautemps (Francia), Schoonmaker (Usa). 13.57 Il secondo posto è dello svizzero Renaud Jay con Roman Schaad che viene invece eliminato. 13.56 Vince lo svedese Johan Haeggstroem in 2’21?80 davanti a Jay e Schaad (che si giocheranno la seconda piazza al photofinish). Davide Graz è quarto in 2’22?13. 13.53 Al via la heat 3 dove sarà di scena l’azzurro Davide Graz, questi gli avversari dell’azzurro: Ogden (Usa), Jay (Francia), Schaad (Svizzera), Haeggstroem (Svezia), Jouve (Francia). 13.51! L’azzurro vince la batteria in 2’17?72 davanti al francese Lucas Chanavat (2’17?96). Terzo il norvegese Gjoeran Tefre (2’18?29). 13.50 Chanavat davanti dopo la prima tornata con...