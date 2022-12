Il Paradiso delle Signore arriva a Ballando con le Stelle | i protagonisti della Soap ballerini per una notte

Grandi notizie per i fan de IlSignore . La soap di Rai 1 , oltre ad essere tornata nel day - time dopo lo stop forzato dovuto ai Mondiali di Calcio in Qatar, sbarcherà anche in un altro noto programma della tv ...Anticipazioni soap di Rai1: Marcello riceve una delusione da Ludovica Dagli spoiler sulle puntate dal 19 al 23 dicembre de Ilsignore si scopre che Marcello, approfittando dell'assenza ...Il paradiso delle signore, spoiler nuove puntate della soap: clamoroso gesto per Irene C'è profumo d'amore nell'aria della Milano anni '60 della soap di ...Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con la settima stagione dopo lo stop per i Mondiali di Calcio, con una grande sorpresa. Il cast al completo si presenta a Ballando con le Stelle.