Danilo fa preoccupare la Juventus | attimi di paura per il brasiliano

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 dicembre 2022)è un giocatore determinante per le sorti dellae ora che il campionato sta per ripartire deve essere al massimo della forma. Questa stagione 2022-23 sicuramente è stata una delle più pazze di sempre, perché non è mai successo nella storia che un campionato venisse interrotto proprio nel bel mezzo dell’attività per lasciare spazio al Mondiale. Una delle squadre che sicuramente era tra le favorite per la vittoria finale era il Brasile, conche era stato scelto per il ruolo di terzino destro titolare dei Verdeoro, ma purtroppo il suo talento non è bastato per approdare in semifinale. Quello che però ha fattotantissimo laè stato l’infortunio che lo ha limitato in diverse occasioni, tanto è vero che ha dovuto saltare ben due partite della fase a gironi per poter ...