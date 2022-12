Cosa succederà nella prima finale di Ballando con le stelle?

ilGiornale.it

' E dopo Natale'Troppo presto per dirlo, subito dopo Natale gli scenari diventano molto più variegati e opposti tra loro, per cui occorrerà attendere ancora qualche giorno per ...succede con l'assegno unico Intanto, l'Inps ha fatto sapere che dal prossimo mese di marzo riceveranno l' Assegno unico universale per chi ha i figli a carico coloro i quali avranno fatto ... L'Inps batte cassa: ecco cosa succederà ai professionisti