Come finisce Con l’aiuto del cielo su Canale 5?

Piper Spettacolo Italiano

Il 16 giugno una grande manifestazione pacifica con circa 20mila studentinel sangue a ... I feriti sono più di mille e la tensione " cosìla repressione delle forze dell'ordine " continua ...Ad esempio, in base alla forma della testa di chi lo indossa, cosìal taglio dei capelli, è ... ma non deve essere nemmeno eccessivamente alto, dato che altrimenti la testaper apparire ... Crossfire bloccati nell’incubo ultima puntata, come finisce la miniserie di Italia 1