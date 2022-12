Brindisi | scontro tra tre auto | due morti e quattro feriti

(Di sabato 17 dicembre 2022) E' di dueil drammatico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stasera sulla provinciale- San Pietro Vernotico. Le vittime sono un 18enne e un 32enne. Tra i, tutti portati al "Perrino" di, due sarebbero in gravissime condizioni. Tre lecoinvolte dopo unofrontale tra una Ford Fiesta ed una Focus. Una terzavettura ha impattato contro il guard rail. Sul posto vigili del fuoco e personale del 118. Il pubblico ministero di turno Pierpaolo Montinaro ha disposto il sequestro dei tre mezzi.

l'altra vittima dello Augustine Kwadwo Kona, 32 anni, originario del Ghana, in Italia da qualche anno e residente a. Le due vittime erano alla guida dei due veicoli.