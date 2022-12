Borgo di Terzo | frontale in curva tra due auto | muore una donna

(Di sabato 17 dicembre 2022)di. Incidente stradale mortale nella notte adi. Verso l’una e mezza di sabato 17 dicembre in via Nazionale 53 duesi sono scontrate frontalmente sulla. Nell’impatto violento è morta una, sulla sessantina, moglie del conducente di una delle due vetture. Ferite altre tre persone: il marito della vittima e i due passeggeri sull’altra vettura. Sul posto sono intervenute quattro ambulanza e un’medica, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Bergamo per i rilievi di Legge. Entrambe i veicoli sono stati sequestrati, mentre sono state fatte le analisi ai due conducenti. Seguono aggiornamenti.

TerzoBinario.it

... quella per ile quarto posto. Alle ore 16 si affronteranno allo Stadio Internazionale ...30 ITALIA SERIE D - GIRONE E Flaminia - Mobilieri Ponsacco 14:30 Ghivizzano- Seravezza Pozzi 14:30 ......creature vitree eidetiche (2022>2024) e OttO doppio cono maschera (2022) - e ad unlavoro,... VERNASCACADABRA, il cui titolo fonde una formula magica col nome dell'anticopiacentino da ... Cerveteri è un Borgo d'Eccellenza, stamattina la premiazione in ... Ad organizzarlo e promuoverlo, Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri Prosegue il ciclo di incontri pubblici che Francesca Appetiti, Assessore alla Sosteni ...È un'età che si distende ormai per un terzo della nostra vita, ma per cui non c'è programmazione né individuale né sociale. Con 14 milioni di over 65, non possiamo più far finta di nulla. I prossimi m ...