Today.it

... il dato è riportato nel bollettino dellaforce regionale. Si tratta di tre residenti ine un residente in Calabria ma domiciliato in: l'età media delle persone decedute - ...Sei morti rispetto ai due della settimana precedente e 1.046 nuovi positivi rispetto a 867: sono i dati del bollettino dellaforce regionale per il periodo dal 2 all'8 dicembre. Sono stati processati 4.342 tamponi, con una tasso di positività in crescita al 24,09 per cento, rispetto al 21,3 per cento precedente. Sono ... Basilicata, task force per ridurre liste d'attesa In Basilicata il Covid19 fa altre 4 vittime. I nuovi positivi dal 9 al 15 Dicembre 2022 sono 966, i guariti 416 ...Potenza, 16 dic. Adnkronos Sanità)() – La Regione Basilicata creerà un gruppo di lavoro (task force) che sarà dedicato a trovare azioni migliorative per l'abbattimento delle liste di attesa. Lo ha res ...