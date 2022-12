Amichevole 2022 | Napoli sconfitto con il Villarreal | spagnoli vittoriosi 2-3

(Di sabato 17 dicembre 2022) Termina 2-3 il match tra, matchin preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Maradona, è stata decisa dalle reti di Capoue al 12?, Osimhen al 15?, Jackson al 67? e Moreno al 70?. Infine al 79? ilprova ad accorciare le distanze, con un calcio di rigore trasformato di Kvaratskhelia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita i ritmi non sono altissimi, con entrambe le squadre in fase di studio sul terreno di gioco. Ilfa tanto possesso palla, senza però riuscire a creare situazioni pericolose. Gli avversari infatti si difendono bene e provano a ripartire, sfruttando la velocità dei propri giocatori. Al 12’ così si sblocca il match, con la rete deldi Capoue. Mojica ...

Terza amichevole per la squadra di Spalletti, che davanti a ben 30.000 spettatori vuole riconfermare i buoni risultati e prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato contro l'Inter. Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli perde l'amichevole con il Villarreal: 2-3 il risultato finale del Maradona.