Accoltellato per aver difeso la ragazza | scattano altri arresti

RomaToday

Fuaver difeso la sua fidanzata e dopo l'arrestotentato omicidio dei due 17enni che lo colpirono, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato altri due 18enni che, ...Patinella avrebbela sua compagna con diversi fendenti,poi togliersi la vita anche lui con un'arma da taglio. A chiamare il 112, un amico dell'uomo messo in allarme da un post ... Accoltellato dopo una lite per il parcheggio Dopo gli arresti di due minorenni eseguiti due settimane fa, sono stati arrestati anche due 18enne per l’aggressione a un coetaneo avvenuta in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...