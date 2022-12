Uccide la ex e si suicida a Palermo Annuncia tutto su Fb

Leggi su agi

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - Ha ucciso la ex compagna e si èto. E' successo a Villabate in provincia di. Secondo una prima ricostruzione Salvatore Patinella, 41 anni, ha accoltellato Giovanna Bonsignore di 44 anni, al culmine dell'ennesima lite. Poi si èto con la stessa arma. I due, a quanto pare, dopo una relazione di quattro anni si erano lasciati e i rapporti erano burrascosi. Ieri sera l'ultima violenta lite e la tragedia consumatasi nell'abitazione di lei, in via Giovanna D'Arco. L'allarme è stato lanciato dagli amici che avevano letto un post su Facebook scritto da Patinella prima di togliersi la vita. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della compagnia di Misilmeri che si sono travati davanti alla terribile scena.