Traffico Roma del 16-12-2022 ore 09 | 00

(Di venerdì 16 dicembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

ilmessaggero.it

... Lugo (largodella Repubblica), Alfonsine (piazza Gramsci), Faenza (piazza Libertà), Bagnacavallo (piazza della Libertà) e Cervia (viale). REGGIO EMILIA e MODENA (manifestazione interprovinciale):......con i quali si sta procedendo alla risoluzione delle problematiche relative allocale e agli impianti tecnologici, sarà consegnato il Progetto Esecutivo, ad oggi in fase di ultimazione.,... Maltempo Roma, traffico in tilt. Dalla Flaminia alla Nomentana, le zone con i maggiori disagi Il Giubileo ha impresso un’accelerazione nella cosiddetta “cura del ferro”. Sono infatti tre le stazioni pronte ad essere realizzate, dopo anni di attesa, per il 2025. Ma ve ne sono altre quattro che ...L'autobus dell'Atac perde carburante e rende i sampietrini ancor più scivolosi. Il rischio per biciclette, motorini e pedoni è altissimo E i vigili che fanno