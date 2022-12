Sinisa Mihajlovic | Mancini | ' Resterai sempre al mio fianco'

Agenzia ANSA

Prima compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio , poi suo assistente in panchina ai tempi dell' Inter . Per il ct della Nazionale Roberto Mancini ,è stato molto di più : un grande amico, con cui il rapporto è andato ben oltre un campo di calcio.Prima compagno di squadra con le maglie di Sampdoria e Lazio, poi suo assistente in panchina ai tempi dell'Inter. Ma, morto oggi a 53 anni dopo una lunga malattia, per il ct della Nazionale Roberto Mancini, è stato molto di più: un grande amico, con cui il rapporto è andato ben oltre un campo di ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio > Un grave lutto scuote il mondo del calcio. È morto oggi all’età di 53 anni Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo con un lunghissimo trascorso in Italia e nel campionato di Serie A. Nel ...Il mondo del calcio sconvolto dalla morte di Sinisa Mihajlovic. L'ex allenatore del Bologna si è spento in un ospedale di Roma stroncato a 53 anni dalla leucemia. Su Facebook il toccante ricordo del ...