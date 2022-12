Sinisa Mihajlovic è morto | aveva 53 anni | la malattia scoperta giocando a padel

(Di venerdì 16 dicembre 2022)all’età di 53scoperto la sua- una leucemia mieloide acuta - per caso, nel 2019,. Negli ultimi giorni le notizie sull’aggravarsi delle sue condizioni, oggi la conferma della morte. In Italia ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter; ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Lascia la moglie Arianna e sei figli

È sempre stata al suo fianco, fino alla fine. Da quando( LA FOTOSTORIA ) aveva annunciato, nel 2019, di avere la leucemia, sua moglie, Arianna Rapaccioni, gli è stata accanto, in pubblico e in privato. E, più volte, nel corso di questi ...Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar, l'ex calciatore e allenatore si è spento il 16 dicembre 2022. Nel 2019 aveva annunciato di essere malato di leucemia, per cui era stato sottoposto a trapianto di ... Calcio in lutto: è morto Sinisa Mihajlovic - Sportmediaset L'ex allenatore del Bologna, da tempo malato di leucemia, è morto in una clinica di Roma all'età di 53 .... Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti , le parole dei famil ...Nel 2020, l’allenatore, ballerino per una notte, ospite con la moglie Arianna. Dopo l’esibizione: "Durante la malattia ho ricevuto tanto affetto, ho voluto dare un esempio. Non c'è da vergognarsi" ...