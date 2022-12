Sci alpino | Elena Curtoni | “Contenta per la vittoria | peccato il ko di Goggia” | Brignone | “Gara difficile e gran risultato”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)si è aggiudicata la prima discesa di Sankt Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023, al termine di una prova davvero impeccabile. Sul tracciato elvetico denominato “Corviglia”, il meteo ha decisamente condizionato le prestazioni delle atlete, con nebbia e neve che, con il passare del tempo, hanno complicato i piani di chi scendeva. La nostra portacolori, scattata con il pettorale numero 2, ha sfruttato condizioni accettabili ma, soprattutto, ha messo in scena una prova sensazionale. Efficace e veloce sin dal primo metro, non ha tirato i remi in barca nemmeno nei tratti con meno visibilità, ed è stata in grado di precedere Sofia(ko ad una mano) per 29 centesimi, e la padrona di casa Corinne Suter per 73. Dopo di lei, i distacchi si fanno abissali, ...