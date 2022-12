Samp | Barnaba rileva le quote di un piccolo azionista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il CdA delladoria, fissato per lunedì, si annuncia ancora più bollente di quanto già non fosse. A infuocare gli animi è l’ultima mossa di Alessandro, finanziere romano che con i suoi soci di Merlyn Advisor è interessato all’acquisto del club. Come riporta il Secolo XIX,ha da pocoto lesocietarie L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Se la trattativa saltasse, però,resterebbe azionista di minoranza, fa sapere Il Secolo XIX , fino a quando resterà in possesso delle azioni. Sono continuati i contatti con Ferrero, ma ...Nel frattempo, si è inserito il finanzierecon la sua proposta di acquisto che non sembra ... Sarà compito del Cda, a quel punto, prendere le decisioni volte a tutelare lae la continuità ... Sampdoria, Barnaba rileva le quote di un piccolo azionista Nei prossimi giorni il Cda blucerchiato pronuncerà il proprio gradimento all'ingresso di Barnaba tra i piccoli azionisti ...Alessandro Barnaba continua a tenersi in contatto con il Cda: il finanziere, in ottica cessione della Sampdoria, si sta muovendo per accelerare i tempi ...