Sacchi elogia Julian Alvarez | «Il mio centravanti ideale»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le parole di Arrigosu: «Corre più di Lautaro, sarebbe stato il mio» Arrigo, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, fa l’elogio di, il giovane attaccante dell’Argentina e del Manchester City. Di seguito le sue parole. «È bravissimo e bravo Scaloni a lanciarlo, perché corre più di Lautaro. Dal momento che Messi non lo fa, serve qualcuno che corra il doppio, anche senza palla.sarebbe stato il mio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole di Arrigosu Julian Alvarez: "Corre più di Lautaro, sarebbe stato il mio centravanti ideale" Arrigo, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, fa l'elogio di Julian Alvarez, il giovane attaccante dell'Argentina e del Manchester City. Di seguito le sue parole. "È bravissimo e bravo Scaloni a lanciarlo, perché corre più di Lautaro. Dal momento che Messi non lo fa, serve qualcuno che corra il doppio, anche senza palla. Alvarez sarebbe stato il mio centravanti ideale".