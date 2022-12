Rapina in tabaccheria Arrestati un 20enne e un 15enne

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alle prime luci dell’alba di questa mattina, la Squadra Mobile ha dato esecuzione a due ordinanze di applicazione della misura cautelare in carcere, emesse rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Taranto e dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto, nei confronti di une di un, presunti responsabili, in concorso, del reato diaggravata dall’uso delle armi, commessa in danno di una. Nella tarda mattinata dello scorso 18 novembre, poco prima della chiusura, due uomini, con il volto travisato ed entrambi armati di pistola, si sono introdotti all’interno di unasita in città e, minacciando i due gestori, si sono fatti consegnare l’intero incasso della giornata. Sul posto, dopo gli equipaggi della Squadra Volante, gli investigatori ...