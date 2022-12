QUARTO GRADO SI FERMA PER UN MESE NUZZI SALUTA CON LE ULTIME SU DUE DELITTI NOTI

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Venerdì 16 dicembre, alle ore 21.25, su Rete4, ultimo appuntamento dell’anno con. In conduzione Gianluigi, con Alessandra Viero. Il programma tornerà in onda venerdì 13 gennaio 2023. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Sono tanti i punti oscuri ancora da chiarire: chi è Mohamed, il ragazzo di origini tunisine sospettato di averla uccisa? La moglie di quest’ultimo afdi aver passato la notte dell’omicidio con il marito, ma intanto l’uomo è stato arrestato in Francia. Al centro della puntata, pure la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste un anno fa e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio 2022. ...

sarà in... Quarto Grado, stasera in tv 16 dicembre su Rete4: il caso di Alice Neri e la vicenda Liliana Resinovich Stasera in tv - venerdì 16 dicembre - ultimo appuntamento del 2022 con Quarta Grado , il programma che si occupa dei casi di cronaca di ...