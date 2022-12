Pronostico Bitesize | Charlton vs Bristol Rovers – 17 12 22

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Concorrenza: Lega Uno Mercato:segna più di 0,5 gol Probabilità: 2/5 @888sport Cercando di segnare quello che sarebbe un vero segno al Valley sabato pomeriggio, ilfarà la trasferta contro unin difficoltà. A partire dai padroni di casa, mentre ilavrebbe potuto aprire la stagione 2022/23 con l’obiettivo di montare una carica per gli spareggi, gli Addicks stanno sopportando quella che è una dolorosa corsa in League One. Separandosi da Ben Garner all’inizio del mese e con alcuni nel loro campo che ...