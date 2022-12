(Di venerdì 16 dicembre 2022)congià da gennaio 2023 Con il rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e Ricerca, al di là degli arretrati che saranno elargiti entro la fine dell’anno attraverso l’emissione speciale di un secondo(oltre alla rata ordinaria di dicembre e tredicesima), ci saranno deglia partire dal 1 gennaio 2023. Nonostante i ritardi che accumulatra il pagamento delle supplenze brevi – a causa non distessa ma della carenza di fondi disponibili – e quello degli arretrati, c’è sicuramente una buona notizia. Ildi gennaio 2023 conterrà già gliprevisti dal rinnovo del contratto. L’aggiornamento è stato ...

Termometro Politico

...l'importo della tredicesima spettante accedendo all' area riservata della piattaformanella ... codice fiscale e password ; Spid ,pubblico di identità digitale; Cns , Carta nazionale dei ...... la segreteria provvede a inserire i dati sul SIDI (ilinformatico del MIUR) e li invia a(il portale degli stipendi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione). Il compito di ... Noipa: sistema aggiornato. Prossimo cedolino sarà con aumenti Il pagamento delle supplenze brevi risulta, ancora una volta, in grave ritardo. Giungono da più parti segnalazioni di pagamenti delle spettanze che non giungono con regolarità.NoiPA tredicesima forze armate: il Ministero della Difesa ha risposto all'Aspmi riguardo l'errore di calcolo effettuato sugli stipendi.