Napoli | il report dell'allenamento | ancora in due ai box

SSC Napoli

... Roma , con 1.196 illeciti ambientali, scalza nel 2021 dalla prima posizione(1.058), che ... IlEcomafia 2022, presentato oggi a Roma insieme al nuovo restyling del sito noecomafia.it, ...A fare il punto con dati e storie è il nuovoEcomafia 2022 , realizzato da Legambiente con ... Roma, con 1.196 illeciti ambientali, scalza nel 2021 dalla prima posizione(1.058), che ... Napoli, report allenamento 15 dicembre – SSC Napoli Nel report Ecomafia 2022 di Legambiente i dati confermano il trend degli anni passati: sono 59.268 gli illeciti amministrativi ambientali e a pesare è soprattutto la corruzione. Sono 9.490 i reati nel ...È diventato un allarme annuale. In Italia, i reati ambientali non si arrestano e l'abituale radiografia del rapporto di Legambiente lo conferma. Pur se in calo rispetto agli ...