L’Ue fa qadrato | mobilitare mezzi a sostegno economia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Alla luce dell'impatto dei prezzi elevati dell'energia nell'Ue, il Consiglio europeo "sottolinea l'importanza di salvaguardare la base economica, industriale e tecnologica dell'Europa e di preservare la parità di condizioni a livello mondiale", e "sottolinea in particolare l'importanza, nell'attuale contesto globale, di un'ambiziosa politica industriale europea per rendere l'europea adatta alle transizioni verde e digitale e ridurre le dipendenze strategiche, in particolare nelle aree più sensibili, garantendo nel contempo condizioni di parità" nel campo della concorrenza. Lo si legge nella parte riguardante l'delle conclusioni del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue in corso a Bruxelles.La formulazione di questa parte delle conclusioni riflette la discussione che i leader hanno avuto in particolare sulla risposta da dare ...