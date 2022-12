Limoges | stop in semifinale per Bronzetti

Basketinside

Bronzetti dopo aver regolato in due set all'esordio la britannica Burrage, 24enne londinese, n.134 WTA, essersi ripetuta lasciando appena sei game alla croata Fett, 26enne di Zagabria, n.La zampata di 'Alba' aha permesso al talentuoso corridore salernitano di rompere un tabù e ... dopo un periodo di riposo e unoforzato per coronavirus, è tornato alle corse proprio al ... Brescia oltre le assenze. La miglior prova stagionale schianta la ... Finisce in semifinale l'avventura di Lucia Bronzetti approdata nelle semifinali dell''Open BLS de Limoges', torneo WTA 125k dotato di un ...Pas assez rentable, cette ligne pourrait être stoppée six mois avant l'expiration du contrat liant la collectivité territoriale et la compagnie aérienne.