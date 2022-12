Leasys | easyWallbox inclusa in tutte le offerte di noleggio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La mobilità targataè sempre più all’insegna dell’ecosostenibilità e della libertà di ricarica. La società, brand Stellantis e leader del settore del NLT in Italia, facilita la transizione elettrica proponendo servizi dedicati alle auto alla spina. Ne è un esempio il dispositivo per la ricarica domestica, sviluppato da Free2move eSolutions. Forte del successo riscontrato nel nostro Paese, il servizio è stato esteso a Belgio, Germania, Portogallo, Spagna e presto anche in UK, primo step della futura espansione negli altri mercati in cuiè presente. Il servizio di ricarica, tra i primi prodotti ad essere sviluppati da Free2move eSolutions è già disponibile in Italia da oltre un anno. Apprezzata dai clienti è un device di semplice utilizzo: è sufficiente collegarla a una presa di corrente ...

