L’Allianz Powervolley a Cisterna per cominciare il girone di ritorno

(Di venerdì 16 dicembre 2022) MILANO – AllianzMilano in carrozza. È partita in treno la spedizione degli uomini di coach Piazza in terra pontina. Domani sera alle ore 18:00 (diretta su RAI Sport e Volleyballworld.tv) Piano e compagni saranno impegnati nell’anticipo della 1° giornata deldi ritorno di Superlega contro i padroni di casa didi Latina. Dopo i tre punti conquistati a Taranto e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia (la sfidante si decreterà a seguito del recupero Civitanova-Siena del 21 dicembre), Milano si prepara ad affrontare il giro di boa del campionato con il piede giusto e ottenere il successo che è mancato contro gli uomini di coach Soli durante l’andata. In questa breve settimana a disposizione, coach Piazza ed il suo staff tecnico hanno preparato minuziosamente la gara contro i pontini che, ottavi in ...