Inter | le ultime sulle condizioni di Brozovic

(Adnkronos) – Non si correrà nessun rischio. Marcelo Brozović non giocherà, con ogni probabilità, la finale per il terzo posto in programma domani alle 16 tra Marocco e Croazia. Per la gioia di Inzaghi che lo avrà a disposizione per il big match in programma il 4 gennaio contro il Napoli. Ieri il centrocampista non ha preso parte all'allenamento della sua nazionale e, nonostante gli esami non abbiano evidenziato lesioni dopo il match con l'Argentina, non rischierà uno stop che comprometterebbe il suo ritorno in campo con l'Inter.