Francia | 10 morti tra cui 5 bambini nell' incendio di un edificio

Un incendio in un edificio di sette piani a Vaulx - en - Velin, nella periferia est di Lione, ha provocato la morte di dieci persone, tra cui cinque bambini. I feriti sono quattordici, di cui "quattro ...... +13%), Stati Uniti (448.634, +50%), Repubblica di Corea (420.392, +13%),(366.699, - 5%) e Brasile (194.170, +3%), mentre in testa per nuoveci sono Usa (2.934, +62%), Giappone (1.358, ...Dramma in Francia, a Lione, nel sobborgo di Vaulx-en-Velin, uno dei più poveri della città. In fiamme un edificio di 7 piani.E' quanto emerge dall'ultimo bollettino settimanale dell'Oms, che aggiorna il bilancio complessivo da inizio pandemia a oltre 645 milioni di casi e 6,6 milioni di morti.