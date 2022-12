Donnarumma | addio a Mihajlovic | 'Ti ringrazio per aver creduto in me | resterai sempre nel mio cuore'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gigio, che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan quando in panchina c'era Sinisa, ha salutato così...

Calciomercato.com

Il 1º giugno 2015 annuncia l'al club genovese con una lettera pubblicata sul sito della ... Il 25 Ottobre lancia all'esordio da titolare a soli 16 anni di Gigionella partita ...Il 1º giugno 2015 annuncia l'al club genovese con una lettera pubblicata sul sito della ... Il 25 Ottobre lancia all'esordio da titolare a soli 16 anni di Gigionella partita casalinga ... Donnarumma, addio a Mihajlovic: 'Ti ringrazio per aver creduto in ... L’agente Giocondo Martorelli, ex procuratore di Gianluigi Donnarumma prima che passasse nella scuderia di Raiola, ha parlato così del portiere del PSG e del suo addio al Milan: ...L'ex procuratore di Donnarumma parla in una intervista sul canale Twitch di Milannews.it, ecco cosa dice sul Milan.