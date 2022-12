Divieto di cellulari in classe | il Ministro non intende cedere “Gli studenti devono accettare le regole”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Stanno facendo discutere le parole del neodell’Istruzione, il leghista Giuseppe Valditara, secondo il quale glidovrebbero umiliarsi. Un verbo che può essere suscettibile di diverse interpretazioni ma che, nell’uso comune, non ha certo un’accezione positiva. Per questo il capo del dicastero ha ritenuto opportuno ritornare sull’argomento per fare chiarezza. Giuseppe Valditara – L'articolo proviene da Leggilo.org.

LA NAZIONE

In quest'ultima si legge: "Ildi utilizzare telefonidurante lo svolgimento di attività di insegnamento " apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente ...I dubbi sul 5G in aereo e ilnegli Stati Uniti. Finora, l'uso die smartphone è stato vietato in aereo per paura che potessero interferire con i sistemi di controllo automatico del ... Cellulare in classe, il divieto è netto "Per chi sgarra c'è il sequestro ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La vittima aveva denunciato di aver subito, la scorsa estate, una violenza sessuale ad opera dell'ex compagno che, con il pretesto di dover prendere degli ...