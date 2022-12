Consiglio Lega B | le proposte per la sostenibilità e il rilancio del sistema calcio

Leggi su seriea24

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Una riforma a 360 gradi che non riguarda solo l’ordinamento dei campionati ma anche ladel, attraverso un processo che conduca verso unsempre più evoluto, immersivo, capace di esprimere gestioni razionali e virtuose, unche generi dunque maggiore efficienza, un upgrade di competitività e una crescita dell’appeal. Condizioni ideali per il coinvolgimento totale dei tifosi mirato alle giovani e giovanissime generazioni. È il contenuto del documento condiviso indellaSerie B e inviato in mattinata alla FIGC in vista delFederale del 19 dicembre. Proprio laSerie B infatti ha chiesto e ottenuto l’inserimento nell’ordine del giorno della discussione sulle riforme di ...