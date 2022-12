Codice appalti | Fond Inarcassa | può mettere a rischio Pnrr

(Di venerdì 16 dicembre 2022) "Mi auguro che il presidente Giorgia Meloni ed i suoi ministri intervengano per evitare i danni che undeglicostruito male possa causare al Paese, non solo in termini economici": a ...

In collegamento a Sky TG24 Live in Bergamo il ministro Luca Ciriani ha commentato il nuovodegliapprovato oggi in Consiglio dei ministri e ha risposto alle critiche di chi sostiene che alleggerire le procedure potrebbe avere effetti negativi sulla trasparenza. 'Da tempo - ha ...Accanto a lui Mantovano il quale ha spiegato che l'Anac "ha un ruolo all'interno delcoerente con la sua funzione, erano previste delle prerogative che poi sono state eliminate nel ...(Teleborsa) - Via libera in consiglio dei Ministri al nuovo codice degli appalti. Soddisfazione espressa dal Vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo ...“Ringrazio il Consiglio di Stato per il lavoro fatto e hanno recepito quasi integralmente le nostre proposte. Su alcune critiche dell’Anac possono essere rivolte al Consiglio di Stato perchè il testo ...