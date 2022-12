Canale 5 va in vacanza | quando terminano e quando ripartono i programmi di daytime

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Maria De Filippi Pausa natalizia per la programmazione didi5, che va ufficialmente infino a gennaio 2023. Eccole principali trasmissioni della rete ammiraglia Mediaset. MATTINO CINQUE NEWS – Partiamo dal mattino, che non conosce pause. Mattino Cinque News prosegue la regolare programmazione anche “sotto l’albero” con il solo Francesco Vecchi alla conduzione. Da lunedì 9 gennaio si ricompone la coppia con Federica Panicucci. FORUM – In replica ormai da diverse settimane, il “tribunale” di Barbara Palombelli riparte con le puntate inedite lunedì 9 gennaio. UOMINI E DONNE – Il 2022 di Uomini e Donne termina nel bel mezzo della settimana che precede il Natale (ultima ...

