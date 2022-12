Calcio | Goleada Lazio all' Hatayspor | 5 - 2 in Turchia

OA Sport

L'ex Verona alla prima azione guadagna subito undi rigore. Dagli undici metri, senza Immobile, va Zaccagni che realizza. L'Hatayspor sfiora subito dopo il gol con Ergun, ma è l'ultima ...Un minuto dopo altrodi rigore per la Juve: Beerensteyn è immarcabile e le avversarie sono costrette al fallo grave. Sul pallone è sempre lei, Girelli, che porta a quattro le sue marcature e a ... Calcio femminile, Juventus-Zurigo 5-0: goleada bianconera in Champions League! Poker di Girelli sotto la neve Bianconere a valanga in coppa sulle svizzere con quattro reti della bomber azzurra: per i quarti decisivo lo scontro diretto di mercoledì sul campo del Lione campione ...«Per me il calcio rappresenta una passione, ma anche la distrazione da una vita frenetica. Specialmente per una mamma, che deve conciliare figli, lavoro e tutto ciò che ruota attorno alla quotidianità ...