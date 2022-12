Bellinazzo | Plusvalenze taroccate? La FIFA troverà un sistema di algoritmi per regolamentarle' '

(Di venerdì 16 dicembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Marco, giornalista IlSole24Ore. Queste le sue parole: "Questa mattina il calcio ha avuto una sua condensazione dopo le parole di Infantino che ha chiarito che il suo primo mandato post Blatter non vale, pertanto potrebbe restare in carica fino ad oltre il 2030 ed ha annunciato dal 2025 un mondiale per club a 32 squadre. -afferma- Ho letto quanto detto dal segretario generale dell’UE, la UEFA e lapossono conservare il loro monopolio pur violando le norme purché svolgano quel ruolo che assegnano le norme europee. Questi elementi non li assicurava la SuperLega presentata a marzo 2021 che era da accertare, ma neppure la UEFA ed il modello che ha creato negli ultimi anni. Quella creata da Infantino è una ...

