Attacco hacker a Ministero della Difesa italiano | gruppo filorusso manda in down 9 siti

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Unmassiccio ha colpito noveweb legati al, finiti nelle grinfie delNoName. Non è la prima volta che domini italiani vengono presi di mira da questi, che in questa occasione hanno scritto un post sul proprio canale Telegram annunciando con un messaggio in inglese di voler “punire il sistema di e-learning militare”.