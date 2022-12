Simeone e Raspadori non giocano | ma è veramente un problema?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Giovannie Giacomonon, ma èun? Il Napoli vince e convince. Inarrestabile su tutti i fronti, quest’anno ha dimostrato di poter vinceretutto, giocando sempre a testa alta. Dalla Serie A alla Champions League alla Coppa Italia. Da Verona a Liverpool. Difficile trattenere l’entusiasmo per una squadra che non mostra punti deboli. Difficile trovarne. Facile, però, crearne: è fisiologico trovare unin una stagione fatta di prestazioni impeccabili, come un punto nero su una tela bianca. Con la pausa Mondiali gli azzurri che non sono stati convocati nelle rispettive nazionali sono volati in Turchia per un ritiro invernale, durante il quale hanno affrontato Antalyaspor e Crystal Palace....