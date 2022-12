Sci alpino | Kilde per il riscatto sulla Saslong Odermatt fa paura e gli austriaci si sono sbloccati Paris uscirà dalla crisi?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si è aperto il trittico di gare in Val Gardena con la prima delle due discese in programma. Una libera in versione sprint con partenza da quella del superG e che ha regalato davvero una gara movimentata, culminata con la grande festa dell’Austria per il primo successo stagionale. Vincent Kriechmayr ha sbloccato il Wunderteam ed ora si presenta come uno dei principali favoriti per il supergigante di domani, visto che ha già vinto in questa specialitànel 2019. L’Austria si è finalmente tolta lo zerocasella del numero di vittorie e fari puntati anche su Matthias Mayer, oggi a podio e sicuramente anche lui tra i protagonisti nei prossimi due giorni. Anche Daniel Hemetsberger può dire la sua, visto che senza l’errore sul Ciaslat probabilmente sarebbe stato anche lui in zona podio. Chi invece continua a fare ...

Vincent Kriechmayr si è imposto nella prima discesa della Val Gardena , recupero di quella cancellata a Beaver Creek e valida per la Coppa del mondo di. L'austriaco 31enne, due ori ai Mondiali di Cortina e alla 13vittoria in carriera, ha chiuso in 1.25.44. Ancora un podio per lo svizzero Marco Odermatt , secondo in 1.25.55. Terzo l'...Staccati gli altri azzurri: 23° Innerhofer, 25° Bosca, 40° Paris. MILANO - Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo dimaschile, disputata oggi in Val Gardena, lungo la "mitica" Saslong. L'austriaco, col tempo di 1'25"44, ha preceduto lo svizzero Marco Odermatt, secondo con undici centesimi di ritardo. ...Cerimonia inaugurale domani a Tesero alle 18.00. Le gare di slalom sabato e domenica Il Trentino ospita le gare di sci alpino Arge Alp 2022, in calendario all’Alpe di Pampeago dal 16 al 18 dicembre. N ...I delegati della FIS hanno proceduto allo snow control e hanno dato l’ok per le due gare di Coppa del Mondo di fine anno: DH e SG ...