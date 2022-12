Malan FdI | assegno per i figli aumenterà più dell’inflazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)unico, – Lucio(nella foto), presidente dei senatori di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “Leggo che la presidente dei deputati del PD Debora Serracchiani definisce ‘grave’ che la legge di bilancio non adegui all’inflazione l’unico per i. In realtà, l’è già per legge adeguato all’inflazione in automatico. A gennaio – come previsto – l’Istat completerà i calcoli sul 2022 e da marzo avverrà l’adeguamento. “Molte sono poi le novità a favore di famiglie e natalità introdotte da questa prima legge di bilancio del governo Meloni, tanto criticata dal PD. Si introduce un ulteriore aumento del 50% dell’nel primo anno di vita dei bambini, e nei primi tre anni in presenza di tre o più. Altra novità è che si rendono permanenti le ...