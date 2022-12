Macron | «La Francia mi ha reso orgoglioso»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le parole del presidente della Repubblica francese,: «É una squadra che mi hamolto» Il presidenteè apparso felice per la vittoria della sua, alla quale ha assistito dal vivo: «Lo sport regala emozioni semplici e pure. Ero teso perché una partita non è mai vinta. Il Marocco ha giocato molto bene. Ringrazio enormemente Didier Deschamps e questa squadra, composta da un mix di generazioni diverse. É una squadra che mi hamolto. Ho visto una partita straordinaria, con un Griezmann è incredibilmente generoso. Adesso tutti devono godersi il momento e poi domenica vincere. Io sarò presente alla finale» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Conin tribuna al fianco di Infantino, lasi è presentata da grande favorita. I 35 mila tifosi marocchini sugli spalti la fischiano, ma rispettano la 'Marsigliese'. A raccontare le ...Viva la. I Bleus battono il sorprendente Marocco e vanno in finale, accomodandosi accanto all'Argentina di Messi. In tribuna ad applaudire anche il presidente. C'è tanto Kylian Mbappé ...Non è passato inosservato l'errore in telecronaca sul secondo gol di Kolo Mouani: social scatenati sulla frase del commentatore Di Gennaro ...Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, presente sugli spalti dell'Al Bayt Stadium per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco, si è congratulato con i ragazzi di Deschamps pe ...