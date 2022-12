LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | Dominik Paris | serve una svolta! Azzurri per rinascere sulla Saslong

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadella Val, valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile-2023.pista “” inizia la tre-giorni di gare che precederà poi la trasferta in Alta Badia e, infine, l’ultimo appuntamento pre-natalizio di Madonna di Campiglio. Lanumero uno prenderà il via alle ore 12.00 e varrà come recupero della gara cancellata a Beaver Creek due settimane or sono. Gli spunti di interesse non mancheranno. In primo luogo proseguirà l’avvincente ...