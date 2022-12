Juventus femminile | neve all’Allianz Stadium ma la sfida contro lo Zurigo non è a rischio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A pochi minuti dall’inizio delladella quinta giornata della fase a gironi di Women’s Champions League 2022/2023lo, l’Allianzè stato ricoperto dalla. Ad ogni modo ladovrebbe regolarmente scendere in campo poiché la partita non sembra essere a. Tutti gli addetti ai lavori sul terreno di gioco hanno svolto perfettamente il loro compito e questo dovrebbe consentire alla gara di andare in scena senza problemi. A snowy Allianz is ready! #JuveFCZ pic.twitter.com/LClmCSU7TA —Women (@FCWomen) December 15, 2022 SportFace.

