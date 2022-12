Italiani all’estero | Di Giuseppe Fdi | “Legge per ridare passaporto a chi è rimasto senza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La mia proposta diè finalizzata “alla riapertura dei termini per il riacquisto del, per chi lo ha perso prima del 1992” quando “l’Italia non permetteva di avere una doppia cittadinanza a chi era costretto a stare fuori dal nostro paese, per lavoro o motivi di famiglia, e doveva decidere quindi di rinunciare alitaliano per quello della nazione ospitante”. E’ quanto spiega all’AdnKronos Andrea Di, esponente di Fratelli d’Italia, elettonella circoscrizione Nord Centro America, illustrando la sua proposta di, presentato lo scorso 30 novembre. Insomma, una sorta di sanatoria per gliche sono rimasti fuori, non potendo veder più riconosciuta sulla loro ...