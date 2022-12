(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo l’esultanza per l’Italia «in Champions League» per la mancata bocciatura della manovra economica da parte di Bruxelles, a far calare di nuovo il gelo tra il ministro dell’Economia Giancarloe la Commissione europea è bastato pochissimo. In aula ieriha risposto a un’interrogazione scritta del centrista Luigi Marattin. Oggetto: la ratifica alla riforma del Fondo Salva Stati, il Mes. «L’impianto attuale del Trattato appare non tenere conto del diverso contesto di riferimento e appare opportuno che siano valutate modifiche», ha rispostoleggendo un testo preparato dai tecnici, vagheggiando la necessità di «un ampio dibattito parlamentare». Ma la sintesi è che l’Italia non è intenzionata a ratificarlo. La notizia, racconta La Stampa, è rimbalzata a Bruxelles con un certo sconcerto. Una fonte comunitaria, ...

Linkiesta.it

ha passato la palla al Parlamento e ha spiegato: "Come da più parti evidenziato, il Mes appare un'istituzione in crisi e per il momento in cerca di una vocazione. In parte per colpa sua, in ...: la legge di bilancio prosegue la politica di contrasto al caro energia Audizione del ...Il presidente russo si dice "aperto a colloqui per assicurare gli interessi della Russia" ma non... Giorgetti cede a Salvini e congela il Mes, ma il governo ora è solo in Europa Alla fine sarà il governo a togliere le castagne dal fuoco. Venerdì sarà presentato un emendamento alla manovra di bilancio - in esame alla Camera - con dentro tutte le ...Il Tennis Club Viserba cede in casa per 2-0 il match di ritorno dei play-out di A2 al Ct Albinea e retrocede in B1. Il confronto con il team reggiano si profilava molto difficile già sulla carta dopo ...